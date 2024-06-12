【新品未使用】ラルフローレン　キャップ

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商品詳細
【新品未使用】PoloRalphLaurenTシャツ 黄色ロデオ ➕新品未使用】ラルフローレン キャップサイズ表記‥Free平置き実寸‥概寸(㎝) ツバ長さ‥6cm ミリタリデザインです色‥グリーン下げ札有りませんが新品です購入後洋服ダンス内のハンガーにかけていました購入時ヒサシ部分が強く湾曲した状態で販売されておりワザとデザインしたそうです。発送時に多少平たくなるかも知れません。素材···コットン
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