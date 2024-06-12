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【新品未使用】ラルフローレン　キャップ
商品番号 W97221041553
商品名

【新品未使用】ラルフローレン　キャップ
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】PoloRalphLaurenTシャツ　黄色ロデオ　　　➕新品未使用】ラルフローレン　キャップサイズ表記‥Free平置き実寸‥概寸(㎝)　ツバ長さ‥6cm　ミリタリデザインです色‥グリーン下げ札有りませんが新品です購入後洋服ダンス内のハンガーにかけていました購入時ヒサシ部分が強く湾曲した状態で販売されておりワザとデザインしたそうです。発送時に多少平たくなるかも知れません。素材···コットン
http://narcologia.ru/goods/tenet901463.html
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