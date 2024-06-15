HYSTERIC GLAMOURベルト

HYSTERICGLAMOUR(ヒステリックグラマー)スタッズレザーベルトサイズ全長99cm最小72cm(後で開けた穴70cm)最大87cm幅4cm【状態】B-数年前に正規店で購入して使用していた物です。バックル部分に金属特有のスレ、レザー部分に少々の型崩れはございますが、まだまだ問題なくお使いいただけると思います。サイズ調整穴を開けました。即購入あり⭕️何かご不明点や、気になる事がありましたらお気軽にコメントして下さい。※あくまでも中古品ですので、ご理解の上での購入をお願い致します。写真の物を送らせてもらいますので写真を見て納得の上、購入お願いします。クレーム対応はしてません。説明は以上です#ヒステリックグラマー#HYSTERICGLAMOUR#ベルト#スタッズレザーベルト#源カラー···ブラック素材···本革



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