ポールスミス Paul Smith シティエンボス ラウンドファスナー長財布

パルメラートエンボスのスプリットレザーを使用した「シティエンボス」のラウンドジップ長財布。表面のさざ波のような型押しは、木製のローラーを使って模様をつける英国の伝統的なレザーからインスピレーションを受けています。内側には艶のある美しい肌目のレザーを用い、都会的でモダンなイメージに仕上げました。内仕様の一部にマルチカラーのオリジナルストライプをあしらったポール・スミスらしいこだわりのディテールもポイントです。PSC307ブルー札入れ×2カード入れ×12小銭入れ×1（ファスナー式）サイズ：縦約11.0cm×横約20.0cm×厚み約2.3cm表地:：牛革現物のみ



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