【正規品】フェンディ FENDI 最高級シルク100% ネクタイ ネイビー系

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨入金確認がとれましたら24時間以内に発送します。（追跡番号付き）✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨↓こちらで当店のネクタイ一覧が見れます。↓#ブランドネクタイストアーこだわりの一覧1925年ローマの毛皮メゾンとしてスタートしたイタリアを代表するファッションブランドFENDI（フェンディ）。大人の遊び心ある個性的でユーモラスなファッションアイテムが人気です。フェンディのネクタイは、イタリア製にこだわり、上質なシルクを使用しています。デザインも、フェンディらしい遊び心が効いたものが多く、人気のモチーフである「バグズアイ」を配置したタイプや、鮮やかな色合いのデザインのネクタイなどさまざまです。〔商品名称〕【正規品】フェンディFENDI最高級シルク100%ネクタイ総柄ネイビー系 イタリア製 総柄〔商品説明〕ブランド名：フェンディFENDIカテゴリー：ネクタイ素材：最高級シルク100%色：総柄ネイビー系サイズ：全長約146.5cm、大剣幅約10cm 小剣幅 4.5cm◆状態 画像参照。大きな傷はありません。たたみしわはスチームアイロンでおとりください。まだまだ使えます。サービス価格で出品します。※あくまで自宅保管品ですので細部まで気になさる方はご遠慮下さいランク：AA写真がすべてです。また、現品のみのお品でございます、ご理解の上、お願いいたします。【管理番号】20211217-me208-4-T-0002400★ブランド品に関しては「ブランドオークション」で家族が私物購入したものが沢山ございます。【真贋】についても「日本流通自主管理協会(AACD)」加盟店、正規店もしくは古物商経由で購入し、真贋鑑定済みの正規品のみ出品しています。「日本流通自主管理協会(AACD)とは不正品を排除し、適正な商品の流通を目的とする団体」に加盟しているお店屋さんから購入した商品です。



FENDI ネクタイ ワイドタイ ズッカ柄 ドット シルク イタリア製 紺



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