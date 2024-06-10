BBM 2019 日本ハム 万波中正 ルーキー 直筆サインカード 43枚限定

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BBM2019ルーキーエディションプレミアム日本ハムファイターズ万波中正直筆サインカード43枚限定です。今年大ブレークした万波選手の貴重なルーキーサインカードとなります。初期傷や素人保管の旨、宜しくお願い致します。状態は問題ないと思いますが、神経質な方は入札なさらないでください。画像を確認の上、ノークレームノーリターンでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）···野球サイン有無···有り性別···男