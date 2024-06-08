クロコダイル メンズ ベルト ワニ革 １１０cm 腹部 本革 本物証明書付

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ご覧頂きありがとうございます。※残りわずかです。他販路でも販売している為予告なく終了することがあります。【高級クロコダイルを使用】クロコダイル革で最も価値のある腹部を使用し最高の一品に仕上げました。表面はマッド加工し手にしっとりと馴染みます。裏面は手触りの良いイタリアンレザーを使用。腹部の革は派手さがないのでビジネス、カジュアル両方で使用できます。バックルは高級ステンレス素材を使用しております！【本物である証明】こちらの商品は100％クロコダイル革を使用した『本物のクロコダイル』商品です。本物である証明書類として『CITES』と『輸入承認申請書類』があります。この書類がない出品物はカイマンワニなどの可能性があります。ご注意ください。【商品仕様】品番：サイズ：３．８cm×１１０cm対応サイズ：９０～９５cmカラー：ブラック素材：クロコダイル革/牛革付属品：CITESコピー【発送について】全国どこでも無料宅急便コンパクトにて発送致します。※日時指定可・ご入金確認から1～2日で発送。【注意事項】お使いのモニターにより現物の色が若干異なる色に見える場合がございます。こちらの商品は、正真正銘のタイのクロコダイル革を使用しております。その証明としてCITES（タイ政府発行）輸出許可証のコピーを同封いたします。商品は全てハンドメイドでの製作になります。天然素材な為、革本来の自然傷、汚れ、臭いがある場合があります。#クロコダイル#ベルト#ワニ革#本革#メンズベルト#エキゾチックレザー#レザーベルト#紳士ベルト#革ベルトカラー...ブラック素材...本革