新品 Essentials x New Era ニューエラ FOG 黒

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ニューエラのキャップ9FIFTYトラッカーストラップバックFEAROFGODESSENTIALSEロゴフリーサイズ57.7-61.5cm程度です。柔らかめ。白黒着用済のものを撮影していますが、スペアで購入した最後に写っている新品未開封のものを発送します。白部分は生成りに近い色合いの白です。フロント部分はウール、バックはメッシュです。フロントの下にニューエラのステッカーと、品質表示のステッカーが貼ってあります。左側にニューエラのロゴ刺繍あり。日本で完売していたため、ロンドンのセレクトショップで1万円程度で購入したものです。#Fearofgod#FOG#エッセンシャルズ#Essentials#offwhite#オフホワイト#essentials#fearofgod#フィアオブゴッド#fog#fr2#supreme#シュプリーム素材...ウールカラー...ブラック