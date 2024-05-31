値下げ交渉歓迎！ プロ野球 12球団 キャップ newera ニューエラ ...

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商品詳細
KONAMIの限定品のneweraキャップです！！もう手に入らない希少なものです！！プロ野球の12球団のロゴが刺繍されていて、非常にオシャレです！野球観戦にいかがでしょうか！値下げ交渉可！！即購入可！サイズ フリーサイズ読売 ジャイアンツ 巨人広島 カープ中日 ドラゴンズ阪神 タイガース横浜 ベイスターズ DeNAヤクルト スワローズソフトバンク ホークス千葉ロッテ マリーンズ楽天 イーグルス西武 ライオンズ日本ハム ファイターズオリックス バファローズカラー···ブラック形···ベースボール
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