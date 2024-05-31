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値下げ交渉歓迎！　プロ野球　12球団　キャップ　newera ニューエラ
商品番号 W36875542442
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値下げ交渉歓迎！　プロ野球　12球団　キャップ　newera ニューエラ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 17,220 円
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商品詳細

KONAMIの限定品のneweraキャップです！！もう手に入らない希少なものです！！プロ野球の12球団のロゴが刺繍されていて、非常にオシャレです！野球観戦にいかがでしょうか！値下げ交渉可！！即購入可！サイズ　フリーサイズ読売　ジャイアンツ　巨人広島　カープ中日　ドラゴンズ阪神　タイガース横浜　ベイスターズ　DeNAヤクルト　スワローズソフトバンク　ホークス千葉ロッテ　マリーンズ楽天　イーグルス西武　ライオンズ日本ハム　ファイターズオリックス　バファローズカラー···ブラック形···ベースボール
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