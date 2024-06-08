ルイヴィトン ダミエ　グラフィット ジッピーオーガナイザー

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商品詳細
【商品詳細】LOUISVUITTONルイヴィトンダミエグラフィットジッピーオーガナイザー気に入って使っていたのですが、新しい財布を購入したため、出品いたします。全体的に使用感があります。素材のベタ付きや、特に気になる臭い等もありません。外側表面は若干型崩れ、スレがあります。小銭入れの中は一部スレがあります。カード入れの中は目立つダメージはありません。ファスナーの金具部分の変形あり上記に多少ダメージはありますが、普段使いには問題はなくお使い頂ける商品です。上記のため安く出品いたします。カラー···ブラック検索ダミエ モノグラム マルチカラー ダミエグラフィット ジッピーウォレット ヴェルニ アンプラント
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