タトラス　キャップ　黒　メンズ　レディース

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カラー···ブラックメンズ、レディースどちらでも大丈夫です^^肌触りがとても良いです。使用は試着程度で状態は良いと思います。個人的見解ですので神経質な方のご購入はお控え下さい。よろしくお願いします。返品、クレーム不可です。