AGNONAメンズマフラー

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商品詳細
柄・デザイン...無地カラー...グレーとブラウンのミックス素材...カシミヤ６５%素材...シルク３５%約１７０cm×７６cm生地は薄手で繊細な品で新品未使用ですが、長期間保存のため折皺がついておます。ご理解いただいたうえでご購入ください。
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