Vivienne Westwood メンズ ラウンドファスナー長財布 MELIH

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新品未使用直営店購入【上質なレザーのシックな長財布♪】カード収納が充実したお洒落で機能性に優れたお財布です。メンズラインですが女性にも使いやすく素敵なデザインです♪ #pepe出品中のVivienneWestwood◇付属品:箱・タグ#pepe出品中の財布定価：48,400正規代理店のホームページで販売されていた価格です。●BRAND:VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッド●ITEM:MELIHラウンドファスナーファスナー長財布メンズライン●品番:5105002242029●素材:レザー●色:navy/orangeネイビーオレンジ●サイズ:約W19.5xH10xD2.5cm☆madeinItalyの刻印があります。☆1枚目の画像のネイビーの財布がお届け商品となります。【仕様】・ファスナー式小銭入れ×1、札入れ×3、カードポケット×12柔らかなカーフグレインレザーを使用した、シンプルな長財布。整理整頓がしやすいラウンドファスナータイプ。筆書きのようなORB（オーブ）がおしゃれです。◇わたし自身がイタリアのヴィヴィアンウエストウッド直営店で購入致しました。本物保証◇過度に安く出品された購入元が曖昧な商品にはお気をつけください。 #pepe出品の「メンズ」匿名発送送料無料カラー···ブルー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布素材···本革