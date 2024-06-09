クロムハーツ ChromeHearts 半袖Tシャツ白L

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ChromeHearts半袖Tシャツ肩幅約48cm身幅約47cm着丈約65cm袖丈約34cm海外品の為ご了承ください。理解ある方のみご購入お願いいたします！！1度のみ着用しました！！カラー···ホワイトカラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏
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