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【NEW ERA】9TWENTY サブウェイシリーズキャップ【NYで新品購入】
商品番号 J74846839490
商品名

【NEW ERA】9TWENTY サブウェイシリーズキャップ【NYで新品購入】
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♩♩ニューエラの9TWENTYのNYヤンキースとNYメッツのSUBWAYSERIESワッペン付きキャップです。YankeesとMetsのチームロゴが仲良く並んでいてカッコいいです！クラウンは6枚ハギでサイズ調節はADJUSTABLEアジャスター仕様です。07/08/2023NYのMLBflagshipstoreにて購入。(参照：画像10枚目)新品・未使用品ですが、自宅保管となりますので気になさる方はご購入をお控え下さい。即ご購入大歓迎♩♩匿名配送、送料無料にて発送致します♫※宅急便コンパクトにて配送致しますので若干テンションが掛かります事ご了承願います。#NEWERA#ニューエラ#NY購入#MLB#NewYorkYankees#ニューヨークヤンキース#NewYorkMets#ニューヨークメッツ#SUBWAYSERIES#サブウェイシリーズ#9TWENTY#MLBflagshipstore#ウィスキーコーク古着A#ウィスキーコークメンズ古着AITNY0176102777
http://narcologia.ru/goods/peroration702215.html
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