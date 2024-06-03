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極美品　アレキサンダーワン　半袖tシャツ　ポケt ダイダイ染め　登坂広臣
商品番号 S22054632257
商品名

極美品　アレキサンダーワン　半袖tシャツ　ポケt ダイダイ染め　登坂広臣
ブランド名 アレキサンダーワン
特別価格 税込 5,290 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧頂きありがとうございます(⌒▽⌒)☆フォロー頂いた方には、割引します(^_^)☆お纏め割もあります^_^-割引額-☑️~¥5,000→300円☑️¥5,001~¥9,999→400円☑️¥10,000~→500円またセット購入された方には、600円引き^_^是非、ご検討宜しくお願いします。コメント無しに即購入問題ありません。購入前にコメントに、上記の事を記入して下さい。※買い上げ前でないと、適用しませんので注意して下さい※2000円以下は対象外と致します(\u003e_\u003c)他にも出品しています。↓↓↓よりご覧下さい(^○^)#古着KINDNESS//////////////////////////////////////////////////////////////【商品説明】✅ブランド:アレキサンダーワン✅やや厚みのある、しっかり生地のポケtです。似た形を3代目の登坂広臣さんが着用。芸能人愛用ブランドです^_^大手リサイクルショップにて購入。正規品です✅素材:コットン✅カラー:ブラック　　　　　　　　　✅サイズ表記:XS→寸法よりMでカテゴライズ✅寸法着丈68身幅52肩幅46袖丈21✅状態:タグ付きの新品に近い状態です9/10→美品の古着✅発送に関して基本、発送は購入より、1〜2日で致します。匿名配送のらくらくメルカリ便で発送しますが、ゆうゆうメルカリ便にも変更可能ですので、ご連絡下さい。✅最後にご覧いただきありがとうございます。トラブルを未然に防ぐ為、プロフィールの一読を宜しくお願い致します他にも色々出品中です。ナイキ、アディダス、プーマ、ラコステ、トミーヒルフィガー、バンズ、エクストララージなどのストリートスタイルに合う商品を揃えています(^^)↓↓↓よりご覧下さい^_^#古着KINDNESSカラー···グレー袖丈···半袖季節感···夏
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