RRL ダブルアールエル 90's プリントTシャツ

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商品詳細
90年代のRRLプリントTシャツです。クリスマスツリーを積んだピックアップトラックとSeasonsGreetingsがプリントされています。size/Lcolour/Black定価19,850円（税込）コットン100％のUSA製です。新品未使用品ですが、自宅保管ですのでシワ等ご理解いただける方のみお願い致します。ラルフローレンダブルアールエルRRLロンハーマン
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