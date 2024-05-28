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TIGHTBOOTH Tシャツ　黒　TBPR ボックスシルエット
商品番号 W67211518796
商品名

TIGHTBOOTH Tシャツ　黒　TBPR ボックスシルエット
ブランド名 タイトブースプロダクション
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

実寸(cm)肩幅55身幅61　着丈64　袖丈23
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