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DIOR✖️Daniel Arsham キャップ帽子　水色
商品番号 O97166819201
商品名

DIOR✖️Daniel Arsham キャップ帽子　水色
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 11,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIOR✖️DanielArshamコラボの貴重な商品です！中は全面にDIORのロゴが入っています。【ブランド】Dior/ディオール×ダニエルアーシャム【アイテム】20SSロゴベースボールキャップ【カラー】水色【素材】コットン【実寸】　[表記サイズ]L　頭回り：約59cmつば：6.5cm高さ：17cm【付属品】タグ　※記載されていないものは、原則付属いたしません。【対象】メンズ【コンディション】1度のみ着用しました。特に目立ったダメージやお汚れは見られません。正規店にて購入定価7万程でした。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis405444.html
http://narcologia.ru/goods/peroration114915.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual442846.html
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クリスチャンDIOR定価七万円正規品 www.mj-company.co.jp
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クリスチャンディオール水色キャップ定価70000円
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