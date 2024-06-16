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商品詳細
ナポリの伝説的サルト、ルビナッチ(旧ロンドンハウス)が手がけるポケットチーフです。貴重なお品です。セット割引いたします☺️カラー：紺色素材はシルク、大きさは一辺おおよそ42cmです。それほど使用はしておらず、特にダメージ等は見受けられません（タグは邪魔なので取ってしまいました）。やや挿しジワはありますが、美品です。国内定価32,000円（税抜）自宅保管品になりますので、店頭レベルのものをお求めの方はご遠慮ください。DrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。
http://narcologia.ru/goods/secretarial518216.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation662124.html
http://narcologia.ru/goods/slide154887.html
定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑮ ...
定価32000円【美品】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ① - www ...
定価32000円【美品】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ① - www ...
定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ㉑ ...
定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑮ ...
定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑧ ...
定価32000円【美品】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ① - www ...
定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑮ ...
定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑳ ...
2023年最新】トゥモローランド/ハンカチの人気アイテム - メルカリ
定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑰ ...
Mararo ポケットチーフ-
新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑳-
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定価32000円【新品未使用】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ⑮ ...
定価32000円【美品】Rubinacci ルビナッチ ポケットチーフ① - www ...
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Mararo ポケットチーフ-
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