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新品 NEW ERA 9TWENTY MoMA ヤンキース キャップ ネイビー
商品番号 F49194182327
商品名

新品 NEW ERA 9TWENTY MoMA ヤンキース キャップ ネイビー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・NEWERA9TWENTYNewYorkYankeesMoMAEdition・Size：Free・Color：Navy・Material：コットン100%・新品未使用品・NEWERA9TWENTYNewYorkYankeesMoMAEditionになります。MoMADesignStoreでも即完売した一番人気カラーです。NewEraとMoMAのコラボキャップです。片側にMoMAロゴ、もう一方にはNewEraロゴがあしらわれています。6枚パネルから構成される9TWENTYは、アジャスター仕様でサイズ調整が可能なデザイン。浅めのクラウン、芯の無いフロントパネルが特徴で、柔らかなフィット感のカジュアルタイプのベースボールキャップです。リアには、共生地のアジャスターベルトを採用しています。お探しの方、よろしくお願い致します。NEWERANEWERAニューエラMoMAモマニューヨーク近代美術館newyorkyankeesyankeesNYヤンキースニューヨークヤンキースニューヨークヤンキースキャップコットンキャップベースボールキャップBBキャップ野球帽帽子スナップバックフラットバイザー9TWENTY59FIFTY9FIFTY9FORTY9THIRTYPOLORALPHLAURENラルフローレンnavyネイビー紺長谷川昭雄三好良AH.Hsszennoybottcreekcreekangler'sdevicealwaythWAKEminnano1LDKJJJJound700fillSeeseearc’teryxアークテリクスpatagoniaパタゴニアthenorthfaceノースフェイスシュプリームsupremenanamicaナナミカNewBalanceニューバランスcooperstownballcapクーパータウンgore-texゴアテックスminnanoミンナノエベッツフィールドフランネルズCOMESANDGOESカムズアンドゴーズ
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