新品　ポロベア　カードケース

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商品詳細
ラルフローレンのカードケースになります。新品未使用です。高島屋で購入しました。■¥15.400■ポロベア 刺繍プレゼントにもおすすめです。ラッピングの袋もお付けします。ポロラルフローレンラルフローレンカードケース名刺入れポロベアギフト
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