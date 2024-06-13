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新品　ポロベア　カードケース
商品番号 A65657722396
商品名

新品　ポロベア　カードケース
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,390 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンのカードケースになります。新品未使用です。高島屋で購入しました。■¥15.400■ポロベア　刺繍プレゼントにもおすすめです。ラッピングの袋もお付けします。ポロラルフローレンラルフローレンカードケース名刺入れポロベアギフト
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