快盗天使ツインエンジェル2 葉月クルミ抱き枕カバー

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商品詳細
2010年にトイズプランニングより発売された、快盗天使ツインエンジェル2の葉月クルミ抱き枕カバーです。今ではほとんど見かけない商品になります。購入後未使用未開封で保管していましたが、素人保管の為状態を極端に気にする方のご購入はお控え下さい。発売から10年以上経過していますが、素人目には目立った汚れや破損はありません。#快盗天使ツインエンジェル2#葉月クルミ#ホワイトエンジェル#釘宮理恵
http://narcologia.ru/goods/response564742.html
http://narcologia.ru/goods/enquire549489.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation463521.html
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