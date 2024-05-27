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快盗天使ツインエンジェル2 葉月クルミ抱き枕カバー
商品番号 V43247449751
商品名

快盗天使ツインエンジェル2 葉月クルミ抱き枕カバー
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2010年にトイズプランニングより発売された、快盗天使ツインエンジェル2の葉月クルミ抱き枕カバーです。今ではほとんど見かけない商品になります。購入後未使用未開封で保管していましたが、素人保管の為状態を極端に気にする方のご購入はお控え下さい。発売から10年以上経過していますが、素人目には目立った汚れや破損はありません。#快盗天使ツインエンジェル2#葉月クルミ#ホワイトエンジェル#釘宮理恵
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