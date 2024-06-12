☆新品タグ付き☆COACH(コーチ)百貨店商品♪半袖Tシャツ黒サイズ選択可 ...

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〜値下げ不可〜コーチメンズウェアよりＴシャツを入荷しました！クルーネックのTシャツを着て、あなたもチームに仲間入り。ソフトコットン素材を使用したクラシックフィットのデザインに、コーチバッジがあしらわれています。メンズサイズですが、女性の方でもオーバーサイズでご着用いただけます。どんなスタイルにも合わせやすく、色んなファッションを楽しめそう！猛暑の続く中１枚でおしゃれに着られるTシャツは必須アイテム！カジュアルなスタイルやアウトドアはもちろん、スポーツにも最適です♪ワンランク上のお洒落を・・・♪ぜひ一度お試し下さい♪ご自分用にはもちろん、プレゼントにも喜ばれる大人気のアイテムです！★人気の『ブティックラインモデル』!!★「F」品番ではない国内直営店(百貨店)で定価販売されていたコーチ最高級のお品物です。★定価17,600円(税込)!!お得にGETできるチャンスです！この機会にぜひ♪●ブランド名COACH（コーチ）●商品名コーチバッジTシャツ●状態新品、タグ付き●品番C3436BLK●カラーブラック●素材コットン:100％●サイズS（日本サイズ:M）【着丈】約67.0㎝【肩幅】約43.5㎝【身幅】約51.0㎝【袖丈】約21.5㎝●定価17,600円(税込)●付属品タグ●購入先国内コーチ正規店柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬