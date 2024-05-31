ARMANI COLLEZIONI ネクタイ ブラック 総柄

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますUSEDのネクタイを多数取り扱っております#KNWのネクタイ一覧☑ブランド・デザイン ARMANICOLLEZIONI アルマーニコレツォーニ 総柄☑状態 美品☑カラー ブラック☑材質 シルク100％☑生産国 イタリア☑サイズ 大剣先7.5cm 小剣先4.5cm ✻多少の誤差はご容赦ください☑購入先 リユースショップ AACD（日本流通自主管理協会）加盟店✻中古品であることをご理解の上 写真にてご確認・ご検討ください✻折りたたんでの発送となります
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ネクタイ/シルク/BLK/総柄/メンズ
ARMANI COLLEZIONI / アルマーニコレツォーニ | 総柄 コーヒー豆 ネクタイ |
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