GIANNI VERSACE ネクタイ シルク 絹 総柄 切替 メデューサ 赤

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ご覧いただきありがとうございます！その他のネクタイはこちら↓↓#haruのネクタイ一覧【ブランド】GIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチ)【商品名】ネクタイシルク絹総柄切替ロゴプリントメデューサ【色】レッド赤【素材】シルク100%絹【サイズ】大剣幅:【約9.1cm】全長:【約142.5cm】※素人採寸につき、若干の誤差はご了承くださいませ。【状態】『B』\u2028【S】新品同様\u2028【A】ほぼ使用感のない非常に綺麗な状態の商品\u2028【B】多少の使用感はございますが比較的綺麗な商品\u2028【C】使用感があり多少の傷や汚れがある状態の商品\u2028【D】傷みなどのダメージがやや目立つ状態の商品\u2028【E】傷みや劣化が目立つ状態の商品\u2028※商品の状態は出品者の主観になります。※光のあたり方によって変色しているように見える場合がございますが記載のない限り変色などはございません。【その他】※その他、下記のブランドネクタイを販売しております。BURBERRY(バーバリー)PaulSmith(ポールスミス)CELINE(セリーヌ)GUCCI(グッチ)LOUISVUITTON(ルイヴィトン)HERMES(エルメス)GIORGIOARMANI(ジョルジオアルマーニ)VERSACE(ヴェルサーチ)CHANEL(シャネル)BVLGARI(ブルガリ)FENDI(フェンディ)ChristianDior(クリスチャンディオール)VivienneWestwood(ヴィヴィアンウエストウッド)GIVENCHY(ジバンシー)FERRAGAMO(フェラガモ)・コメントなし即購入大歓迎です！コメントでお話し中でも、即購入された方を優先いたします。・購入時期や着用回数・着用感・製造年などにはお応えできません。・ご購入前にお手数ですがプロフィール(重要！)を必ず御一読ください。ご購入後はプロフィールの内容をご理解いただいたという認識でお取引を進めさせていただきます。《購入先について》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）管理番号86JK902TXカラー···レッド