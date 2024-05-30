50年代　50's　ヴィンテージ　ストール

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商品詳細
50年代 50's ヴィンテージ ストールです。畳んで保管していたのでしわは有りますが、汚れ等は特にありません。レーヨン製。【サイズ】長さ約118cm幅約32cm
http://narcologia.ru/goods/scissoring323596.html
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