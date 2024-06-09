美品　付属品完備✨ プラダ　長財布　ラウンドジップ　サフィアーノレザー　黒×紺

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♪ご覧いただきありがとうございます♪【商品情報】■商品名PRADAプラダ長財布ロングウォレットwallet小銭入れ札入れカード入れ定期入れ名刺入れラウンドファスナーラウンドジップメタルロゴシルバーロゴプリントロゴ金具バイカラーマルチカラーSAFFIANOBICOLOメンズレディースユニセックス男女兼用■型番2ML317■カラーNERO＋BALTICOブラック 黒内側：ネイビーブルー 紺 青■素材サフィアーノレザー 革 ■サイズ縦:10.5cm横:20cmマチ:2.5cm※個人採寸の為、多少の誤差はご理解お願い致します。■仕様・ファスナー付き小銭入れ×1・札入れ×3・カード入れ×12・フリーポケット×3※詳細は写真でご確認ください。■購入元大手ブランド買取店古物市場・ブランドオークション※鑑定済みの正規品です■付属品・保存箱・ギャランティカード・その他カード類・紙袋・バンド※画像10枚目が全てです。【商品状態】中古品ですので多少の使用感はありますが、目立ったダメージはなく、普段使いにはまだまだ問題なくご使用いただけるかと思います(^^)【梱包、発送】プチプチ(緩衝材)＋OPP袋(防水)＋クラフト封筒でお送りします。紙袋は折り畳んで梱包します。【その他】⚠状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。⚠撮影は色味に注意して行なっていますがモニター環境によっては異なって見える可能性がございます。⚠中古品ですので、多少の傷やスレなどはございます。ご理解いただける方のみ購入お願い致します。☆ペット、喫煙者はおりません。☆即購入大歓迎です。☆深夜・早朝の購入、コメントもOKです。☆値引き交渉中、質問やり取り中であっても、購入者様を優先させていただきます。 ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒他にも財布を出品しております♡ #naosの財布是非ご覧ください(⁎ᵕᴗᵕ⁎)⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ご不明な点等ございましたら、気軽にお尋ね下さい✨No.w280