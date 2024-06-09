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under cover アンダーカバー Tシャツ
商品番号 D61635589319
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under cover アンダーカバー Tシャツ
ブランド名 アンダーカバー
特別価格 税込 3,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋undercoverのTシャツですEXILEgenerationsの白濱亜嵐も着用していたデザインになります定価25,920円表記サイズは2ピタっとしていてSサイズ相当だと思われますこちらで購入し、1回着用し自宅保管しておりました目立った傷や汚れはありませんが中古のため気になる方は購入をお控えください※光の具合で少し青く見えますが、実際は真っ白です畳んで自宅保管していたため、畳ジワがあります
http://narcologia.ru/goods/parenthesis746944.html
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