NEW ERA xサザエさん 磯野カツオ キャップ スナップバック

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商品詳細
サザエさん展で販売していたニューエラコラボキャップです！正面はカツオのＫ、横には磯野カツオの名札が付いています。サイズはスナップバックで調整できます。タグ付き新品未使用です。購入後、袋に入れたまま保管しています。箱に入れて60サイズで発送予定です。コレクション整理のため出品します。
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キャップ/FREE/ポリエステル/WHT/メンズ/サザエさん/磯野カツオ
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