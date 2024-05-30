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NEW ERA xサザエさん 磯野カツオ キャップ スナップバック
商品番号 M21182045610
商品名

NEW ERA xサザエさん 磯野カツオ キャップ スナップバック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サザエさん展で販売していたニューエラコラボキャップです！正面はカツオのＫ、横には磯野カツオの名札が付いています。サイズはスナップバックで調整できます。タグ付き新品未使用です。購入後、袋に入れたまま保管しています。箱に入れて60サイズで発送予定です。コレクション整理のため出品します。
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キャップ/FREE/ポリエステル/WHT/メンズ/サザエさん/磯野カツオ
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