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ピアノの椅子
商品番号 U79273909398
商品名

ピアノの椅子
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ···椅子種類···アップライトピアノ種類···電子ピアノ電子ピアノを購入した時の椅子です。その前に使用していた椅子があるので、こちらを出品します。未開封だったので、組立た完成品は分かりませんが黒色です。背もたれはないタイプです。
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