ルイヴィトン ジッピーウォレットヴェルティカル　ダミエグラフィット　財布

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即購入OKです！◎ルイヴィトンの中でも人気のラウンドファスナータイプのジッピーウォレットです。二つ折りタイプですので使い勝手抜群です◎カードケースも多数備わっていて大変機能的な長財布です商品状態・目立つ傷汚れなし・ベタつきなし・札入れ、小銭入れ綺麗・剥がれなし・ファスナー良好商品名LOUISVUITTONルイヴィトンジッピー・ウォレットヴェルティカル【サイズ】約横10cm×縦20cm×厚み2.5cm【カラー】ダミエ・グラフィット【素材】ダミエ・グラフィットキャンバス定価 約11万円