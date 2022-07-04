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ルイヴィトン ジッピーウォレットヴェルティカル　ダミエグラフィット　財布
商品番号 O54570752777
商品名

ルイヴィトン ジッピーウォレットヴェルティカル　ダミエグラフィット　財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 20,418 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入OKです！◎ルイヴィトンの中でも人気のラウンドファスナータイプのジッピーウォレットです。二つ折りタイプですので使い勝手抜群です◎カードケースも多数備わっていて大変機能的な長財布です商品状態・目立つ傷汚れなし・ベタつきなし・札入れ、小銭入れ綺麗・剥がれなし・ファスナー良好商品名LOUISVUITTONルイヴィトンジッピー・ウォレットヴェルティカル【サイズ】約横10cm×縦20cm×厚み2.5cm【カラー】ダミエ・グラフィット【素材】ダミエ・グラフィットキャンバス定価　約11万円
http://narcologia.ru/goods/septet182419.html
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http://narcologia.ru/goods/Sydney341349.html
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