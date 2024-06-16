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【美品】ダブルタップス WTAPS ジェットキャップ 迷彩柄 アーミー柄
商品番号 X32611242656
商品名

【美品】ダブルタップス WTAPS ジェットキャップ 迷彩柄 アーミー柄
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 4,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【お値下げ不可とさせていただきます】ご覧いただきましてありがとうございます。ダブルタップスWTAPSのジェットキャップです。アダルトな落ち着きある迷彩(アーミー)柄です。両サイドに通気穴が各２つ付いた機能性のあるモデルですので、これからの季節にとても最適だと思います。さすがは人気ブランドWTAPSと思わせるしっかりとした作りのとてもオシャレなキャップです。幅広くご購入をご検討願います。ストラップバックのフリーサイズです。目立ったキズやヨゴレはなく、とてもきれいな状態てすが、自宅保管のためご理解のほどよろしくお願いします。※折り畳んでの発送とさせていただきます。即購入OKです。ご購入よろしくお願いします。#ダブルタップス#WTAPS#W)TAPS#ジェットキャップ#キャップ#迷彩#アーミー#ニューエラ#NEWERA#シュプリーム#Supreme
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