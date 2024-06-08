✨鑑定済✨ ルイヴィトン ダミエ ジッピーオーガナイザー 長財布 A0951 ...

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★★★★★★★★★ご覧頂きありがとうございます♡※プロフィール欄もお手数ですが一読お願い致します。☆即購入ＯＫ☆フォロー割ありますので、お気軽にフォロー＆コメントください♪☆専用箱＋1,000円でお付けします★★★★★★★★★・ブランド：ルイ・ヴィトン・商品名：ジッピーオーガナイザー・品 番：N63077・色 ：グラフィット・柄 ：ダミエ・材 質：キャンバス・種 類：オーガナイザー 長財布・サイズ：縦11.5cm 横21cm 厚さ2.5cm・札入れ×2・小銭入れ×１・ポケットx2・カード入れx12・ペンホルダー×1・シリアル番号：CA5114・参考定価：103,400円・購入店：モノバンク⭐️状態⭐️・型崩れも少なく、目立ったキズや汚れもない★美品★です❣・ベタつきはありません❣・カード入れ、札入れとともに比較的綺麗です❣️・ファスナーの動きはスムーズです❣・金具部分は細かなキズはありますがピカピカです❣・付属品はありません。・イニシャル跡ございますが目立つ気になりません☆安心の品質☆・鑑定済み正規品のみを扱うオークションから購入しております。・商品はクリーニング済みです✨☆返品・返金について☆・万が一正規品でない場合、再度鑑定して確認とれ次第返品返金対応させて頂きます。☆注意事項☆※ヴィンテージ品にご理解いただける方を対象に販売しております神経質な方はご購入をお控えください。A0951