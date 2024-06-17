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【激レア】HTC スタッズベルト　ナローベルト　レザー　3連　希少品
商品番号 L32169400836
商品名

【激レア】HTC スタッズベルト　ナローベルト　レザー　3連　希少品
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 3,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCHollywoodTradingCompanyの珍しいナロースタッズベルトです。幅が広いものが多いですが、こちらは細めのナローベルトでスタッズが網目模様になっておりあまり見かけないタイプです。◼️サイズ36インチ幅　2.8.1番　近い穴まで891番　遠い穴まで94.5誤差はご了承ください◼️素材レザー◼️状態使用感有りスタッズの青サビ有りますが良いフェードでヴィンテージ感有ります。しっかりと写真で判断して下さい。わからないことは気楽に質問して納得の上、ご購入下さい。カラーブラック　黒黒羽革蛸アルズニゴローズファニーfunnygorosウルフズヘッドウエアハウスマッコイズフラットヘッドシュガーケーンダブルワークス東洋エンタープライズバズリクソンズビンテージヴィンテージフェローズトイズマッコイジョーマッコイクッシュマンリアルマッコイズウエストライド好きな方にオススメです。
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