新品 メゾンマルジェラ カードケース ブロークンミラー シルバー ...

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メゾンマルジェラのカードケース/コインケースです。海外通販の正規取扱店で購入した新品未使用品です。✨鏡が壊れたようなデザインとなっていて、商品全ての模様が違っていて素敵です。プレゼントにもいかがでしょうか。✨◆商品紹介ボディにマルジェラお馴染みのステッチ意匠がアクセントに入ったカードホルダー。あえてひび割れ感を演出したブロークンミラー仕上げ、斜めカットが特徴的な4つのカードスロットに加え、小銭や鍵などの収納に便利なジップポケットを装備した、使い勝手の良い仕様。◆サイズ約縦7.5cm×横13cm◆素 材表地:カーフレザー/裏地:100%ビスコース◆カラーSILVERシルバー◆品 番sa1vx0015p5016h8636◆仕様カードポケット＝4ジップポケット＝1メゾンマルジェラMaisonMargielaカードケースシルバーメンズレディース sa1vx0015-p5016-h8636