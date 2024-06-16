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レナードカムホート ロンワンズ ヘロンブレスレット クレーンベルブレスレット
商品番号 H32221737888
商品名

レナードカムホート ロンワンズ ヘロンブレスレット クレーンベルブレスレット
ブランド名 レナードカムホート
特別価格 税込 21,456 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LEONARDKAMHOUTレナードカムホートLONEONESロンワンズクレーンベルブレスレット素材silver925サイズ全長23.5cm(ベル含まず)重量87.4g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーブレスレットバングルアクセサリー材質···シルバーカラー···シルバー
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