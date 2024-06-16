レナードカムホート ロンワンズ ヘロンブレスレット クレーンベルブレスレット

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商品詳細
LEONARDKAMHOUTレナードカムホートLONEONESロンワンズクレーンベルブレスレット素材silver925サイズ全長23.5cm(ベル含まず)重量87.4g付属品なし状態目立つ傷や汚れ無く全体的に良好です。国内正規店で購入しました。値下げは出来ません。メンズレディースユニセックスsilver925シルバーアクセサリーブレスレットバングルアクセサリー材質···シルバーカラー···シルバー
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