高級 ポールスミス ゼニア ストライプ ブラック スーツ paulsmith

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ご覧いただき、ありがとうございます(^^)ポールスミスのスーツです！【生地】イタリアゼニア【サイズ】L【色】黒【サイズ詳細】肩幅45センチ・身幅51センチ・着丈75.5センチウエスト80センチ・渡り68センチ※もしサイズが大きいと感じられた方がいらっしゃいましたら、気になる箇所は町の補正屋さんで簡単にお直し出来ますので(^^)サイズが小さくて、キツイかなと思われた方は気軽にご相談下さいませ。修理出来る箇所と出来ない箇所があるのでお応えさせていただきます。【購入価格】約10万円まだまだ長く着用いただけるぐらい状態もキレイですので、安心してご購入下さいませ(^^)※古着屋にあるレベルと比較しても、状態は非常に良いです！ただしあくまでも新品ではないのでご理解の上、ご購入下さいませ！