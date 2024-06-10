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【新品】　AB8(LL)　イタリア製高級生地　マルラーネ セットアップスーツ
商品番号 R74007739608
商品名

【新品】　AB8(LL)　イタリア製高級生地　マルラーネ セットアップスーツ
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,060 円
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商品詳細

イタリア製高級生地　マルラーネ•プリマティストセットアップスーツAB8(LL)　背抜きMARLANEPRIMATIST◼️マルラーネ•プリマティストセットアップスーツイタリア製高級生地　マルラーネの生地を使用しておりますのでしなやかで体にフィットし適度なゆとりががあり背抜きですので主に夏用ですが春～秋口にかけても着用出来ますビジネスに冠婚葬祭と様々なシーンで着用出来ます。有名百貨店のお得意様シークレットセールで購入した為内側の左のタグ（写真7枚目）が外された跡がありますがアイロンをかければわからなくなると思いますカラー：チャコールグレー(マイクロストライプ)平置実寸サイズジャケット（センターベンツ背抜き）身幅：53cm着丈：77cm肩幅：46cm袖丈：66cmパンツ（ノータック）ウエスト：96cm(+4cm可能）股上：24.5cm股下：78cm(+6cm可能）裾幅：20cmネクタイ、ワイシャツは参考商品です付属しません。カラー···チャコールグレー（マイクロストライプ）季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/cowpox251939.html
http://narcologia.ru/goods/stage192697.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis32944.html
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