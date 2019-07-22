【美品】Paul Smith COLLECTION 高級英国生地　ネイビー　M

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◉商品紹介ポールスミス上位ラインのポールスミスコレクション（PaulsmithCOLLECTION)のサヴィルクリフォード生地。ネイビードット柄スーツ。SavileClifford（サヴィルクリフォード）英国・ハダスフィールド製の上質な服地を提供しています。その歴史は１８９９年にも遡り名門ミルや一流マーチャントとの関わりも深く英国の伝統と独創性を引き継いでいる。近年では最新ミル（織工場）設備と共に優れたテキスタイルデザイナーの採用により英国の伝統を守りながら現代感溢れる美しい服地を作りだします。SavileCliffordの生地使用の奇麗なラインの着心地、風合いともに最高のスーツです。◉素材表地 毛 100%裏地 キュプラ◉サイズジャケット表記Mサイズ肩幅42cm身幅49cm袖丈61cm着丈71cmパンツウエスト幅40cm股上24cm股下75cm総丈99cm渡り幅28cm裾幅19cm平置き素人採寸のため若干の誤差はご了承ください。◉仕様シングル背抜き2つ釦ノッチドラペルスランポケット飾り切羽サイドベンツ0タック◉状態目立った汚れやダメージのない綺麗なお品で、まだまだ快適にご利用いただけると思います。状態説明は画像にてご確認およびご判断をお願いします。画像に写っているシャツやネクタイはディスプレイ用のため付属しません。◉配送なるべくコンパクトに梱包するため折りジワがつくことがありますのでご了承ください。簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。◉ご利用シーン入学式 卒業式就活 新成人新入社員 成人式結婚式 二次会ビジネスマン フレッシュマンサラリーマン 営業スーツ セットアップスリーピース プライベート冠婚葬祭◉関連LoroPianaロロ・ピアーナREDAレダCANONICOカノニコDORMEUILドーメルErmenegildoZegnaエルメネジルド・ゼニアCERRUTI1881◉ブランド、メーカーPaulSmithBLACKLABELJ.PRESSPaulStuartGOTAIRIKUTAKEOKIKUCHINEWYORKER