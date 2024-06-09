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商品詳細
外装、背面ポケット、前胴をHorweenシェルコードバンのウルトラバイオレット、内張りとマチをルガトショルダーパープルで総手縫いにて製作したミニウォレットになります。ルガトショルダー部分はブラックの豚革を内張りにしてあります。二つ折りにしたお札と小銭、カードをコンパクトに収納できるミニウォレットになります。お札入れは代わりにカード纏め入れとして使用することも可能です。【注】フラップ側にカードは入りますが、ホックの金具で割れたりキズついたりする可能性がありますので、カード入れとしてのご使用はおやめください。外装.Horweenシェルコードバンウルトラバイオレット内装.マチ.ルガトショルダーパープルホック プリム社製ホック ブラスステッチ グレーサイズ 幅10×高さ8.5(cm)札ポケット1小銭入れ 1カードポケット 1
http://narcologia.ru/goods/browse39391.html
http://narcologia.ru/goods/influenza474293.html
http://narcologia.ru/goods/revamp626522.html
Horweenシェルコードバン×ルガトショルダーミニウォレット
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