再出品！ REEBOK リーボック ポンプフューリー PUMPFURY

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商品詳細
■フリマサイトで5回着用の美品ということで購入し、そこから5回程度しか履かなかったので綺麗な状態かと思います。■ネイビーあまり出回ってないデザインかと思いますのでこの機会に是非どうぞ■付属箱はありません→別の靴箱に入れて発送します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture418441.html
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