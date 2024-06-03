パタゴニア メンズ・クラシック・レトロX・ジャケット　新品　Patagonia

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商品詳細
パタゴニアメンズ・クラシック・レトロX・ジャケット新品正規品です。正規品ですので修理などにも対応可能です。風が強く肌寒い天候に最適な、防風性を備えた温かいジャケット。ポリエステル100％（リサイクル・ポリエステル50〜85％）のボンデッド・６ミリ厚パイル・フリース素材を使用し、フェアトレード・サーティファイドの工場で製造
http://narcologia.ru/goods/pompous498223.html
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