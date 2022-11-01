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Buffaloes 2022日本一記念キャップ
商品番号 P49670650090
商品名

Buffaloes 2022日本一記念キャップ
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年　優勝　オリックスのキャップです。「Buffaloes2022日本一記念キャップ」頂きものですが使用しない為出品いたします。昨年販売されていましたが現在入手出来ないものです。タグ付き未使用新品Buffaloesチャンピオンキャップ
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