四国別格 二十ヶ寺念珠 男性用 四国八十八ヶ所 数珠 X977

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四国別格、二十ヶ寺御念珠 男性用四国八十八ヶ所所縁サイズ長さ約28cm珠径1.2cm使用感はなく状態の良い品です。長期保管の品になります。ご理解いただける方お願いいたします。箱はありませんのでこちらで丁寧に梱包して発送させていただきます。