【激希少】ジャンポールゴルチエ バックロゴ ブルゾン ジャケット

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ご覧いただきありがとうございます(*^o^*)・出品している商品は、送料無料・即購入OKです。・フォロー割については、プロフィールをご確認ください！⬇️タップすると一覧が見れます⬇️ #アンモードメンズ●アイテムジャンポールゴルチエバックロゴブルゾンジャケット●サイズ：タグ表記サイズ肩幅ラグラン脇下身幅51cm総丈78cm（チャックしたまで）袖丈75cm（首横から）※サイズ感は参考程度に。実寸でのご確認をお願い致します※平置き素人採寸のため若干の誤差はご了承ください●カラー:ブラック ブラウン●素材：写真ご確認ください●状態：目立つ傷汚れなし※あくまで個人の主観です。画像も併せてご確認ください。※個人検品のUSED品ですので、細かなダメージ等がある場合もございます。予めご了承ください●購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。●その他、注意事項：※自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。素人検品のためごく細かな傷汚れは予めご容赦下さいませ。※中古品にご理解ある方のみご購入お願いいたします。神経質な方はご遠慮くださいませ。※発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦くださいm(__)m