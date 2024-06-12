ニューエラ帽子ネイビーヤンキース

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商品詳細
商品名】ニューエラ LP59FIFTY【サイズ】7-5/8（約60.6cm）【カラー】ネイビー【チーム】ニューヨークヤンキース【素材】ポリエステル100%サイズをミスってしまったので出品いたします(\u003e_\u003c)1度だけ試着した程度なので汚れはありません！ちなみに私のピッタリサイズは、7-3/4（61.5cm）です。以上、ご連絡お待ちしております！
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