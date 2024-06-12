ナイキ エアフォース1 ハイ ホワイト×ブラウン

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NIKEのAIRFORCE1HIです。ホワイト×ブラウンになります。ホワイトスウェードUS10で、28cmになります。画像のような着用感と汚れはありますが、大きなダメージはなく、まだまだ愛用いただけると思います。今となってはレアなアイテムだと思います。箱はありません。不明な点や気になる点はコメントください。