ジャスティンデイビス　ペンダントトップ

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商品詳細
閲覧ありがとうございます！◎本体のみ素材:silver925石:ルビー使用感はございますが、致命的なダメージはございません。中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。ネコポスにて発送になります。ロイヤルオーダーロードキャメロットブラッディマリーフロワティエドールアルテミスクラシックヴェルヴェットラウンジ
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