BIKKEMBERGS ビッケンバーグス　長財布

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商品詳細
ビッケンバーグ(BIKKEMBERGS)はイタリアのファッションブランド。スポーツとファッションを融合させたスタイルで有名。ブランドのコンセプトは、「Menssanaincorporoesano」(健全な心は健康な身体に宿るというような意味)。サッカーチーム・インテルミラノの公式ウェアを手掛けた時期があるなど、スポーツチームとの繋がりも深い。
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