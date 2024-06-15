シルバー925 ツイストバングル　ハンドメイド　一点物

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ご覧いただきありがとうございます(^^)ハンドメイドのシルバーバングルです♪手作業でひねりを入れたシンプルなデザイン。全体をマットに仕上げた落ち着いた雰囲気の一品です。ロジウムメッキ加工済み《出品者の手首周り約15cm》着用感はゆったり目です。開口部の幅は多少ならば調節可能です。素材…シルバー925(写真8枚目925刻印)総重量…5.90g内周(空間も含む)…16.5cm開口部幅…2.9cm外側…縦4.95cm×横6.2cm幅2.4mm×厚み2.4mm採寸の多少の誤差はご容赦ください。写真撮影後、超音波洗浄済みケースはございません。オーガンジーの袋をお付けします。対面受け渡しのメルカリ宅急便コンパクト(匿名)での発送を予定しております。ポスト投函ご希望の方には¥300お値下げ致しますのでご購入前にコメント欄の方にご指定ください。カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバー合わせてプロフィールもお読みくださいませ(^^)